VIDEO Banksy dezvăluie ultima sa lucrare: Un șobolan fără mască strănutând în metroul londonez Artistul stradal britanic Banksy a desenat un șobolan stranutând în metrourile londoneze pentru a încuraja oamenii sa poarte masca, în timp ce aceasta este obligatorie în mijloacele de transport public, relateaza BBC.

Artistul a postat pe pagina sa de Instagram un video cu un barbat costumat în ceea ce pare a fi personal al echipei de dezinfectare.

Transport for Londond a spus ca lucrarile au fost eliminate &"acum câteva zile&" în concordanța cu politica sa stricta anti-graffitti.

Alți șobolani sunt desenați folosind o masca drept parașuta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

