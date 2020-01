Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala masculina de tenis a Romaniei va juca in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis contra Chinei, intr-un meci programat pe 6 și 7 martie 2020 la Piatra Neamț. Pentru aceasta acțiune a fost convocat, surprinzator, Alexandru Mihai Coman, un puști de 14 ani, care este lider in Europa…

- Tanarul de 20 de ani, cu arsuri, va ajunge luni la un spital din Viena Foto MApN Tânarul de 20 de ani, cu arsuri pe mai mult de jumatate din suprafata corpului si politrauma, internat la Spitalul Universitar din capitala, despre care presa a semnalat ca ar fi fost neglijat de autoritati,…

- CHIȘINAU, 3 ian - Sputnik. Șeful unitații de elita Quds a Garzii Revoluționare a Iranului, Qassem Soleimani, a fost ucis intr-o lovitura aeriana in apropierea Aeroportului Internațional de la Bagdad, impreuna cu liderii ai miliției Shia irakiene, a confirmat Corpul Garzii Revoluționare. Anterior,…

- Poliția s-a luptat cu protestatarii în mai multe parți ale capitalei indiene, New Delhi. Totul a pornit de la o lege care va permite celor care nu sunt musulmani, din aproprierea Indiei, sa obțina cetațenie, scrie BBC.Mai pe larg, protestele au început din momentul în care autoritațile…

- Instagram, divizie a Facebook, solicita incepand de miercuri datele de nastere ale utilizatorilor noi, pentru a oferi noi masuri de siguranta tinerilor, in timp ce isi extinde audienta pentru alcool si alte produse pentru care exista limita de varsta. Pana acum, Instagram solicita celor 1…

- Sorina, fata din Baia de Arama care a fost adoptata de o familie din Statele Unite, a trimis un mesaj asistenților maternali care au crescut-o, conform Adevarul. Ioana Dogioiu a postat videoclipul pe contul sau de Facebook, alaturi de mesajul: „M-ati intrebat ce mai face Sorina. Foarte bine!…

- O tanara din Vietnam aflata in camionul in care au fost gasite 39 de cadavre a trimis un mesaj tulburator familiei sale. Ultimul text al lui Pham Thi Tra My, de 26 de ani, aflata in „sicriul metalic” trimis mamei sale spunea „„Imi pare rau mamica. Calatoria mea nu a reușit. Te iubesc. Mor pentru ca…