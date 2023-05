Un autoturism a fost distrus intr-un incendiu produs, ieri, in orașul Balș, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric. Pentru lichidarea incendiului au acționat 0 http://isuolt.ro 0, cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD. In momentul sosirii echipajelor, autoturismul, care era parcat, ardea generalizat. Pompierii au lichidat incendiul dupa aproximativ 40 de minute, autoturismul fiind distrus in totalitate. Citește și: S-au lansat competițiile Capitala europeana și Pionierul verde al turismului inteligent pentru 2024