- Este un ritual nocturn pe timp de vara în mare parte din Spania: pe masura ce caldura sufocanta a zilei se calmeaza, scaunele sunt scoase în strada pentru o discuție în aer liber. Acum, un sat din sudul Spaniei vrea ca aceasta tradiție sa fie recunoscuta ca o comoara culturala de catre…

- Cea mai inalta cladire de apartamente din UE a fost terminata, in sfarșit, dupa 17 ani de eșecuri repetate, in Benidorm, Spania. Unii spera ca acest zgarie-nori, denumit „Intempo”, va contribui la transformarea stațiunii intr-un Miami al Mediteranei, alții gasesc construcția de o monstruozitate grotesca,…

- Dupa 17 ani de obstacole, aceasta construcție gigantica a fost finalizata. Are 187 de metri și este cea mai înalta cladire de apartamente din Uniunea Europeana, relateaza The Guardian.Pentru unii este oribila, pentru alții calea de a transforma orașul Benidorm din Spania într-un Miami…

- Un militar britanic a carui parașuta nu s-a deschis corect in timpul saltului efectuat de la 4.500 de metri inalțime a suferit doar „rani minore” dupa ce a cazut printr-un acoperiș și a aterizat in bucataria unei case din Atascadero, California, SUA, scrie ziarul The Guardian, preluat de HotNews. Soldatul,…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Dupa o lunga perioada, presarata cu nenumarate imagini și clipuri video teaser, Volkswagen a lansat acum noua generație a modelului Multivan. Varianta Transporter va debuta ulterior. DOUA VARIANTE DE LUNGIME Noul Volkswagen Multivan (T7) este dezvoltat pe arhitectura MQB și este disponibil in doua variante…

- Cercetatorii oceanografici au inregistrat in largul coastelor vestului Africii cea mai lunga avalansa submarina de sedimente care a durat doua zile si a transportat un volum de peste un kilometru cub de nisip si noroi de-a lungul subsolului Oceanului Atlantic, relateaza The Guardian.