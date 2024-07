VIDEO: Băile Sărate Jabenița și-au redeschis porțile Porțile Bailor Sarate Jabenița s-au redeschis azi, 13 iulie dupa o pauza de 15 ani grație noului administrator, Ioan Țogorean care a decis sa imvesteasca intr-una din bogațiile zonei, apa sarata. Ca și informații generale, ștrandul cu apa sarata de la Jabenița este deschis zilnic in intervalul 08:30-21:00. Tariful de intrare este 25 de lei […] Post-ul VIDEO: Baile Sarate Jabenița și-au redeschis… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 13 iulie 2024 va ramane una de neuitat pentru locuitorii localitații Jabenița, comuna Solovastru, ziua in care Baile Sarate Jabenița au revenit in atenție, readuse la viața de Ioan Țogorean, cel care in luna mai a acestui an a decis sa cumpere ștrandul cu apa sarata de la Jabenița și sa-l readuca la…

- Lacurile Naturale Ocna Sibiului, stațiune situata la aproximativ 15 kilometri de municipiul Sibiu, este locul miraculos dintre munți unde gasești frumusețea marii și minunile terapiei naturale cu sare și namol. "Vrei o vara perfecta? Vino la Lacurile Naturale Ocna Sibiului unde te poți bucura de plaja,…

- Ambalajele din plastic fara dop sau capac pot fi returnate si dupa 3 iulie, transmite RetuRO, administratorul Sistemului de Garantie-Returnare. Singurele conditii sunt, ca si pana acum, ca recipientele returnate sa nu fie deformate, sa aiba codul de bare si simbolul „Ambalaj cu Garantie" vizibile si…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au intervenit ieri la ieșirea din localitatea Daneș, spre municipiul Sighișoara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o autofurgoneta. In urma evenimentului, aceasta a fost afectata in intregime, a transmis ISU Mureș. Foto: ISU Mureș Sursa…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, de marele praznic al Pogorarii Sfantului Duh, 23 iunie, Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare, dirijata de profesor muzicolog Paula Bondre, va susține un concert extraordinar…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Lacul Sfanta Ana este in pericol din cauza inmultirii unei specii de pesti invazivi care a dus la deteriorarea calitatii apei si cere Ministerului Mediului sa se implice in rezolvarea…

- Emilia Galinska, jucatoarea din naționala Poloniei, se alatura lui Minaur din aceasta vara. Ea vine de la Magura Cisnadie, echipa la care s-a transferat in anul 2023. Trei ani a jucat in Germania, la Neckarsulmer, Borussia Dortmund și Union Halle-Neustadt, dupa care s-a transferat acasa, in Polonia,…

- Primaria comunei Ideciu de Jos a anuntat, azi, intr-o postare pe facebook ca nu va putea deschide strandul cu apa sarata incepand cu data de 1 iunie, intrucat persoane necunoscute și rau-voitoare ar fi introdus pacura in conductele ce veneau de la un izvor si alimenteaza bazinele de apa sarata. Administratia…