VIDEO. Băiat de 14 ani, mort după ce a fost infectat cu virusul Nipah, transmis de lilieci și porci Autoritațile indiene au emis o alerta dupa ce un baiat de 14 ani a murit in urma infecției cu virusul Nipah, un patogen foarte periculos care ucide de la jumatate la trei sferturi din oamenii infectați. Cazul a fost inregistrat in statul Kerala din India duminica, 21 iulie. Baiatul de 14 ani era sportiv si […] The post VIDEO. Baiat de 14 ani, mort dupa ce a fost infectat cu virusul Nipah, transmis de lilieci și porci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Autoritațile sanitare din statul Kerala din India au emis o alerta dupa ce un baiat de 14 ani a murit din cauza virusului Nipah. Alte 60 de persoane au fost identificate ca fiind in categoria cu risc ridicat de a avea boala.

