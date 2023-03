Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cresterea nivelului de siguranta si reducerea infractionalitatii, Primaria Constanta a montat zilele trecute 40 de camere de supraveghere in statiile de autobuz si in preajma locurilor de joaca.Sistemele de inalta performanta vor functiona atat pe timp de zi, cat si noaptea, iar imaginile sunt…

- Un proiect de lege care privește permisiunea romanilor cu animalele de companie in mijloacele de transport public sau cand intra intr-o instituție publica a fost depus in Parlament. Inițiatorii susțin ca acest proiect ar face ca cetațenii sa aiba o imagine mai buna despre conducerea statului. Prima…

- Doua persoane – un copil de 6 ani și un tanar de 20 de ani – au fost ucise vineri, 10 februarie, intr-un atac terorist, dupa ce o mașina a intrat intr-o stație de autobuz aflata la intrarea in cartierul Ramot, dinn Ierusalimul de Est, au anunțat autoritațile israeliene, potrivit BBC și The Jerusalem…

- Doua persoane, printre care un copil, au fost ucise și mai multe ranite dupa ce un șofer a intrat cu mașina in mulțimea dintr-o stație de autobuz de la periferia Ierusalimului. Premierul Benjamin Netanyahu a descris incidentul ca fiind un atac terorist și a ordonat intarirea forțelor de securitate,…

- Potrivit unor surse, in urma cu 2 saptamani DNA a solicitat Primariei Constanta sa ii puna la dispozitie documente referitoare la contractul incheiat cu Firma Belmar Prod pentru monarea celor 125 de statii de autobuz. Facem precizarea ca contractul se afla in derulare. Verificarile sunt in derulare,…

- Valoarea totala a celor trei contracte este de 463.000 lei fara TVA Administratorul si asociatul companiei castigatoare este Marius Tudorel Constantin In anul 2021, firma a avut o cifra de afaceri de 982.934 de lei si un profit de 428.279 de lei, dar si datorii de 767.584 de lei Potrivit www.confidas.ro,…

- Valoarea totala a achizitiei pe cele trei loturi a fost de 2.178.000 lei Castigatorii contractelor pe cele trei loturi sunt: Agorapolis SRL si Raumplan Design SRL Compania Agorapolis SRL a incheiat alte 20 de contracte de achizitii publice in valoare totala de 1.948.400,00 lei, printre autoritatile…

- Pagubele economice provocate de corupție in Austria sunt estimate la peste 15 miliarde de euro in 2021, potrivit unei analize efectuate de Friedrich Schneider, profesor la Universitatea Johannes Keppler din Linz, citata de publicația Kurier. Pagubele cresc in fiecare an. Pentru a contracara acest lucru,…