- Lungmetrajul ''Nomadland'', in regia lui Chloe Zhao, a fost desemnat duminica cel mai bun film in cadrul celei de-a 74-a editii a galei premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts-BAFTA), potrivit AFP.

- Lungmetrajul ''Nomadland'', in regia lui Chloe Zhao, a fost desemnat duminica cel mai bun film in cadrul celei de-a 74-a editii a galei premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts-BAFTA), potrivit AFP. ''Nomadland'',…

- Lungmetrajul „Nomadland” al lui Chloe Zhao, cu Frances McDormand in rol principal, a castigat marele premiu al Sindicatului producatorilor americani (PGA) si isi consolideaza astfel pozitia de favorit la principalul trofeu Oscar.

- Filmele de lungmetraj „Nomadland” și „Borat Subsequent Moviefilm” sunt marile caștigatoare ale ediției din acest an a premiilor Globul de Aur. „Nomadland”, un film in care actrița principala Frances McDormand joaca rolul unei femei fara adapost aflata intr-o calaitorie in Vestul Statelor Unite, a caștigat…

- Filmul „colectiv”, regizat de cineastul Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar la editia din acest an a galei London Critics’ Circle Film Awards. Aceasta a fost organizata duminica seara, in format virtual, in capitala Marii Britanii, informeaza revista Variety. Documentarul „colectiv”,…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand in rol principal, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la Gotham Independent Film Awards, ceremonie care a avut loc luni seara, la New York, in format hibrid. Filmul spune povestea unei femei care decide sa traiasca in stil nomad,…