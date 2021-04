Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', in regia lui Florian Zeller, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE.…

- Lungmetrajul ''Promising Young Woman'', in regia lui Emerald Fennell, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminica seara in cadrul celei de-a 74-a editii a galei premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts-BAFTA), potrivit revistei…

- Lungmetrajul ''My Octopus Teacher'', in regia lui Pippa Ehrlich si a lui James Reeda, primit premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit revistei de…

- Actrita sud-coreeana Yuh-Jung Youn a castigat premiul BAFTA la categoria cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Minari'', in regia lui Lee Isaac Chung, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy…

- Pelicula ''Another Round'', in regia cineastului danez Thomas Vinterberg, a primit premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. …

- Academia Britanica de Film acorda in aceasta seara premiile BAFTA, intr-o ceremonie diferita, imparțita in doua seri, din cauza pandemiei COVID-19. Ceremonia de anul acesta are o importanța aparte pentru Romania, caci, in premiera, un film romanesc poate caștiga un trofeu. Colectiv, in regia lui Alexander…

- Pelicula ''Ma Rainey's Black Bottom'' a castigat sambata doua trofee BAFTA in cadrul primei seri a celei de-a 74-a editii a premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts), cand au fost anuntati invingatorii a opt dintre categorii,…

- Derulate duminica noaptea online in Statele Unite, Globurile de Aur, cele mai importante premii de cinema care prefațeaza Oscarurile, au suferit din cauza nesincronizarilor de sunet sau incercarilor stangace de a realiza apropierea prezentatoarelor Tina Fey and Amy Poehler, aflate pe cele doua coaste…