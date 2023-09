VIDEO: Băcăuanii acuză lucrări în bătaie de joc pe strada Bicaz. „Au dat «ojă» pe unde au apucat!” Pe adresa redacției ne-au fost transmise imagini cu lucrarile ce se desfașoara pe strada Bicaz din municipiul Bacau. Cetațenii din zona acuza faptul ca dupa ce au stat o buna bucata de vreme cu trotuarele sparte, acum asista la o „gluma proasta” a firmei care executa lucrarile. „E o gluma proasta ce se intampla. Am […] Articolul VIDEO: Bacauanii acuza lucrari in bataie de joc pe strada Bicaz. „Au dat «oja» pe unde au apucat!” a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

