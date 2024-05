Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la instalatia tehnologica a unei societati care produce substante chimice, in municipiul Onesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului au intervenit pompierii cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara,…

- Potrivit informatiilor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pompierii de la Detasamentul Pitesti au intervenit cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru salvare de la inaltime si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat. La sosirea fortelor de interventie,…

- O femeie in varsta de 93 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce casa sa din localitatea Siria a fost cuprinsa de un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit in urma apelului la 112, care anunta si o posibila…

- Mai multe persoane au fost evacuate, marti, de pompieri dintr-un bloc din municipiul Piatra-Neamt, dupa ce o teava de gaz metan dintr-un apartament a fost taiata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Ajunsi la locul solicitarii, pompierii au constatat ca mirosul de gaz provine…

- Un urs a fost vazut, in noaptea de vineri spre sambata, pe strazile din municipiul Ploiesti, autoritatile emitand mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populatia din zona. „A fost semnalata prezenta unui urs in municipiul Ploiesti, zona Garii de Nord. A fost transmis mesaj RO-ALERT. La fata locului s-a deplasat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina, in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30 pentru lichidarea unui incendiu produs la un apartament de pe Aleea Neajlov, municipiul Satu Mare. La fața locului s-au deplasat 10 cadre militare cu doua autospeciale…

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, pompierii militari au intervenit cu succes miercuri, salvand in mai puțin de o ora doi muncitori prinși sub un mal de pamant in timp ce sapau un șanț in comuna Sinești. Sorin Albinaru, purtatorul de cuvant al…