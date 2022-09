Azerbaidjan a lansat, noaptea trecuta, un atac militar masiv asupra mai multor regiuni din Armenia, situate in zona de est a tarii. Oficialii armeni spun ca Azerbaidjanul folosește drone de lupta, artilerie și arme de foc de mare calibru, relateaza presa azera și armeana. Ministerul Apararii al Armeniei a raportat „bombardarea intensiva” a pozițiilor armenilor […] The post VIDEO. Azerbaidjanul a lansat un atac violent asupra Armeniei, cu drone și arme de mare calibru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .