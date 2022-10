Stiri pe aceeasi tema

- Anvelopele de iarna sunt facute pentru condiții meteorologice sub 7 grade C și sunt destinate in principal pentru zapada și gheața. Deși cele standard sunt perfecte pentru utilizarea pe tot parcursul anului, aceste anvelope de iarna pot oferi mai multa aderența in condiții alunecoase, lucru benefic…

- In teorie, șoferii din Moldova iși pot schimba cauciucurile de iarna pe cele de vara chiar și din ziua de astazi. Daca pana in 2014 in regulamentul Circulației Rutiere era scris ca acestea se poarta strict in perioada 1 decembrie – 1 martie, de atunci situația și condițiile s-au schimbat. Registrul…

- In contextul apropierii sezonului rece, Registrul Auto Roman prezinta modul de inscripționare a anvelopelor de iarna conforme, asa cum prevede legislația de circulație in vigoare. Asiguram conducatorii auto ca, indiferent de denumirea lor comerciala, anvelopele care sunt marcate cu literele M și S (insemnand…

- Acum, odata cu venirea toamnei, temperaturile incept ușor, ușor sa scada. Tocmai din acest motiv, daca te numeri printre cei care au nevoie de un nou set de anveolpe iarna, trebuie sa știi ca este important sa optezi pentru produse de calitate și de preferat, dedicate pentru sezonul rece. Așadar, daca…

- Care credeți ca este cea mai importanta parte a mașinii dumneavoastra? Fiecare piesa și componenta auto in parte este extrem de importanta, insa, in foarte multe cazuri, anvelopele nu beneficiaza de atenția necesara, avand in vedere faptul ca acestea asigura singurul contact al unui autovehicul cu partea…