- Andrei Nastase il acuza pe președintele Igor Dodon ca s-ar fi opus votarii Legii Procuraturii in actuala formula și ca șeful statului ar avea o agenda diferita fața de PSRM, informeaza portalul pro-guvernamental cotidianul.md

- Președintele Klaus Iohannis o acuza pe Viorica Dancila ca a încalcat Constituția prin refuzul de a se prezenta la consultarile de la Cotroceni și îi cere sa faca o noua nominalizare pentru poziția de comisar european.

- Guvernul de la Chisinau se pregateste de o posibila criza a gazelor, in urma conflictului dintre Moscova si Kiev, care ar face imposibila livrarea catre tara noastra a gazului rusesc prin conducta ucraineana.

- Șefa Guvernului a facut primele comentarii dupa ce deputații au aprobat modificarile propuse de Ministerul Justiției la Legea Procuraturii. Maia Sandu afirma ca este departe momentul in care vom putea rasufla ușurați ca avem un procuror general integru, dar ceea ce au facut deputații a fost un prim…

- Fifor: Am inceput reformarea „Astazi inceteaza mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am incercat sa-mi fac datoria in mod responsabil. Am luat imediat masuri pentru reformarea sistemului de siguranța a cetațeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanței…

- ”Astazi inceteaza mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am incercat sa-mi fac datoria in mod responsabil. Am luat imediat masuri pentru reformarea sistemului de siguranța a cetațeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanței de urgența 62/2019…

- Guvernul vrea sa aiba un cuvant greu de spus in ceea ce priveste selectarea procurorului general. Mai exact, executivul condus de Maia Sandu propune ca ministrul Justitiei sa instituie o comisie care va alege doi dintre cei mai buni potentiali candidati pentru functia de

- [caption id="attachment_46968" align="alignleft" width="300"] Foto: moldovacurata.md[/caption] Ziua comemorarii victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, 23 august, a fost declarata de Guvern zi de doliu. Decizia a fost luata de cabinetul de miniștri pe 21 august. ,,Prin instituirea unei…