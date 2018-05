Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica pentru Inna. In timpul unui concert la Istanbul, cantareata a cazut de pe scena. Cantareata a fost ingrijita de medici și le-a transmis fanilor ca se simte bine. Mai mult, artista a anunțat ca va continua turneul in Turcia. Inna s-a ranit la ambele picioare si desi a incercat sa duca…

- „In conditiile in care nu mi s-a intamplat asta in 10 ani de zile, asta imi da clar de inteles ca lucrurile nu erau tocmai ok. M-am uitat pe filmare, era instabila scena. Eu eram cea de-a doua care a cazut. Si un dansator a cazut inaintea mea, doar ca el a fost foarte atent si nu i s-a intamplat…

- La șapte ani de la teribilul accident care l-a lasat paralizat, Mihai Neșu pare sa fie din ce in ce mai bine. Fostul fotbalist a fost fotografiat fara scaunul cu rotile, pentru prima oara de la nenorocire.

- In momentul in care microbuzul a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in raul Bistrita, tanarul din Iasi se afla pe o banca din lemn, in partea din spate a microbuzului. Acesta nu a mai reusit sa iasa la suprafata si ar fi murit inecat. In spatele microbuzului care s-a rasturnat in apele Bistritei se…

- In timp ce familiile victimelor se lupta sa accepte ca persoanele dragi lor au pierit in tragedia rutiera de la Vaduri, judetul Neamt, anchetatorii parcurg pasii necesari lamuririi conditiilor in care s-a produs acest accident. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala…

- Accident sau crima?! Este intrebarea care-l macina de mai bine de un an pe Mihail Dragomirescu. Barbatul care a ramas vaduv cu 5 copii de crescut, de unul singur, dupa ce soția lui și-a dat ultima suflare, sub roțile unei mașini, s-a transformat parca intr-un detectiv particular.

- Circulația este blocata, pe ambele sensuri, la Draguțești, unde a avut loc un accident de circulație. Reamintim, din primele informații, e vorba despre un autoturism avariat și cinci persoane ranite. Aciidentul a avut loc chiar in fața primariei din Draguțești. Articolul UPDATE. FOTO. Accident la Draguțești.…

- Un bucureștean va ține minte mult timp trecerea sa de azi-noapte prin Buzau. Barbatul și-a facut mașina praf dupa ce a forțat trecerea prin intersecția Bd. 1 Decembrie cu Maresal Averescu și a izbit puternic din spate o autoutilitara. Din fericire, persoanele implicate in eveniment au scapat tefere.…