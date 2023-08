Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, tanarul care a omorat doi studenți in stațiunea doi 2 Mai urmeaza sa dea socoteala pentru faptele savarșite. In acest sens, in ultima vreme tanarul se consulta cu mai mulți avocați. Recent, o noua avocata l-a vizitat pe tanar. Femeia este destul de cunoscuta pe TikTok, acolo unde canta versuri…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Ea a aparut și la arestul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el, potrivit Observator. Vlad Pascu…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Mai mult, femeia a aparut și la arest ul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el.

- Sorina Stoica, noua avocata a familiei Pascu, se filmeaza pe rețelele de socializare in diferite ipostaze indraznețe, ba chiar la un moment dat canta o melodie cu dedicație pentru infractori, sugerand ca daca au cum sa fure, sa o faca cum știu. VIDEO Pe unul dintre tutoriale, avocata folosește un…

- Sorina Stoica, noua avocata a familiei Pascu, se filmeaza pe rețelele de socializare in diferite ipostaze indraznețe, ba chiar la un moment dat canta o melodie cu dedicație pentru infractori, sugerand ca daca au cum sa fure, sa o faca cum știu. VIDEO Pe unul dintre tutoriale, avocata folosește un…

- Sorina Stoica, noua avocata a familiei Pascu, se filmeaza pe rețelele de socializare in diferite ipostaze indraznețe, ba chiar la un moment dat canta o melodie cu dedicație pentru infractori, sugerand ca daca au cum sa fure, sa o faca cum știu. VIDEO Pe unul dintre tutoriale, avocata folosește un…

- Incendiile au facut ravagii miercuri in arhipelagul american Hawaii, unde a fost declarata stare de urgenta, numerosi locuitori fiind nevoiti sa-si evacueze locuintele si unii chiar sa sara in ocean pentru a scapa de flacari, transmite BBC. Mai multe persoane au fost evacuate, iar incendiile au provocat…

- Un proiect de lege controversat, ce vizeaza supermarketurile, a fost inițiat de doi parlamentari PNL. Potrivit propunerii legislative, marile magazine ar putea fi inchise in zilele de duminica si chiar relocate la o distanța de cel puțin cinci kilometri in afara orașelor, potrivit Observator. In primul…