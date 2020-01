Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii ucisi in accidentul avionului Boeing doborat din eroare miercuri de Iran ar fi fost inca in viata fara escaladarea recenta a tensiunilor in regiune, a declarat luni premierul Justin Trudeau, relateaza AFP. Comunitatea internationala a fost ''foarte, foarte clara cu privire la necesitatea…

- Iranul a anuntat ca nu va preda producatorului Boeing sau Statelor Unite cutiile negre ale avionului Boeing 737 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) care efectua zborul PS752 si care s-a prabusit miercuri, in apropiere de Teheran, soldat cu 176 de morti, relateaza CNN,…

- Iranul a anuntat ca nu va preda producatorului Boeing sau Statelor Unite cutiile negre ale avionului Boeing 737 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) care efectua zborul PS752 si care s-a prabusit miercuri, in apropiere de Teheran, soldat cu 176 de morti, relateaza CNN.

- Avioanele civile americane au interdictia de a survola Iranul, Irakul si Golful Persic Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 176 de persoane la bord, s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, aparent din cauza unor probleme tehnice,…

- Accidentul s-a produs la ora 04.45, ora Romaniei si a fost filmat intamplator de o persoana aflata in apropierea aeroportului. Pe imagini se poate vedea cum mingea de foc coboara vertiginos si se prabuseste, provocand o explozie uriasa. Majoritatea pasagerilor erau canadieni, 73, si iranieni,…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care trebuia sa plece aseara la ora 23.55 din București catre Dubai, a fost intors pe Aeroportul Otopeni dupa 20 de minute de la decolare și nu a plecat nici pana la aceasta ora la destinație. Aproximativ 180 de pasageri se afla acum in pericol sa rateze Revelionul.Mai…

- Un tobogan gonflabil s-a prabușit dintr-un zbor al companiei Delta care plecase de la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris și care mergea spre Aeroportul Internațional Logan din Boston. Dispozitivul a cazut duminica din avion în curtea unui barbat din Massachusetts, relateaza CNN.„E…

- Inginerii de la Boeing au terminat constructia capsulei Starliner, aceasta fiind trimisa catre baza de la Cape Canaveral a Fortelor Aeriene ale Statelor Unite, baza militara invecinata cu Centrul Spatial John F. Kennedy, noteaza Futurism, citeaza descopera.ro.