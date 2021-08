VIDEO - Avionul cu trei aripi - Inovația care ar duce la reducerea poluării Primul model proiectat are trei perechi de aripi și chiar un sistem de ventilație anti-covid. Proiectul a luat naștere in Alabama și urmarește limitarea emisiilor de gaze care contribuie la producerea efectului de sera.Avionul cu trei perechi de aripi este turnat dintr-o singura bucata, ceea ce il face sa fie foarte ușor, in comparație cu aeronavele tradiționale.Cele trei perechi de aripi asigura o mai mare portanța, iar un motor cu reacție montat in spate va elimina pericolul ca pasarile sa fie aspirate.Prototipul va avea un consum cu pana la 70 la suta mai mic decat aeronavele tradiționale.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un start-up american a elaborat planurile unui avion inovator, mult mai puțin poluant decat cele utilizate in prezent. Ce este special la aceasta aeronava? Are trei perechi de aripi, ceea ce l-ar face foarte eficient.

- Asociația MaiMultVerde (MMV) – coordonatoare a programului „Cu Apele Curate”, ce urmarește reducerea poluarii cu plastic a apelor Dunarii – și Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI) – constituita in scopul cooperarii și dezvoltarii instituționale pentru managementul integrat al…

- Prototipul mașinii zburatoare AirCar produsa de compania slovaca Klein Vision a realizat primul zbor pe o distanta de 96 de kilometri de la Nitra la Bratislava. Zborul a durat in jur de o jumatate de ora.

- Ministerul Finantelor are in plan lansarea de obligatiuni verzi pe pietele internationale in urmatorii doi ani, pentru finantarea proiectelor de eficienta energetica si reducerea poluarii, a afirmat, luni Attila Gyorgy, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice. „La nivelul Ministerului Finantelor,…

- La sediul Primariei Municipiului Deva a avut loc astazi o intalnire cu factorii implicați in proiectul ,,Optimizarea proceselor in concordanța cu strategia pentru consolidarea administrației publice la nivelul municipiului Deva”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social…

- Nivelul de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera a atins, in luna mai - in pofida unei reduceri considerabile a activitatilor de transport si comerciale in contextul pandemiei de coronavirus - cea mai ridicata valoare inregistrata de la debutul masuratorilor, in urma cu 63 de ani, au anuntat luni…

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest.…

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul pe Facebook. Drula s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest. “Noi ne concentram ca proiectele…