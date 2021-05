Stiri pe aceeasi tema

- Belarusul a anuntat marti viitoarea inchidere a ambasadei sale in Canada, in ziua in care premierul canadian, Justin Trudeau, a indicat ca studiaza inasprirea sanctiunilor impotriva regimului acuzat de deturnarea unui avion european pentru a aresta un opozant aflat la bord, noteaza AFP. "Ambasada…

- Presedintia ucraineana a ordonat luni oprirea legaturilor aeriene directe cu Belarus si survolul teritoriului acestei tari din sau catre Ucraina, la o zi dupa interceptarea de catre Belarus a unui avion de linie, relateaza AFP. Presedintele Volodimir Zelenski "a cerut guvernului" sa aplice "decizia…

- Seful diplomatiei britanice Dominic Raab a afirmat luni ca este "greu de crezut" ca Moscova nu si-a dat acordul pentru deturnarea zborului Ryanair spre Minsk, unde un opozant belarus aflat la bord a fost arestat, potrivit AFP. "Detaliile de care dispunem cu privire la acest subiect nu sunt clare, dar…

- Liderii UE si-au exprimat revolta si indignarea fata de decizia guvernului din Belarus de a deturna un avion, la ordinele presedintelui Aleksandr Lukasenko, pentru arestarea unui jurnalist critic la adresa puterii.

- Jurnalist si activist, Roman Protasevici a creat Nexta, o platforma cu 1.7 milioane de urmaritori. El a parasit Belarus in 2019, dupa criticile la adresa guvernului lui Alexander Lukasenko. Protasevici a fost detinut la Minsk dupa ce fusese trecut pe lista celor implicati in activitati teroriste.…

- Un avion polonez ar fi fost deturnat joi dimineata, deasupra Europei de persoane necunoscute. Aparatul de zbor spre indreapta spre Oceanul Atlantic. Autoritatile nu au confirmat informatia si nu se stiu detalii despre numarul persoanelor aflate la bord.

- Guvernul minoritar al Canadei condus de premierul Justin Trudeau a supravietuit luni seara unui vot de neincredere asupra bugetului in parlament, indepartand astfel perspectiva unor alegeri anticipate care sa fie convocate in aceasta primavara, informeaza marti AFP, potrivit Agerpres. Cu 178 de voturi…