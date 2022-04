VIDEO. Avion de mici dimensiuni, surprins în timp ce rulează pe o şosea din Prahova şi apoi decolează Un avion de mici dimensiuni a fost filmat in timp ce ruleaza pe o sosea cu o banda pe sens si decoleaza, soferii mai multor autovehicule fiind nevoiti sa traga pe dreapta sau chiar sa iasa de pe drum pentru a evita impactul. Dupa aparitia imaginilor in spatiul public si a informatiei ca totul s-ar […] The post VIDEO. Avion de mici dimensiuni, surprins in timp ce ruleaza pe o sosea din Prahova si apoi decoleaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care o racheta ruseasca lovește cladirea administrativa din orașul ucrainean Nikolaev este surprins de o camera de supraveghere. Cel puțin șapte persoane au fost ucise in atacul asupra cladirii administrației regionale din Nikolaev, a precizat, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.…

- Pompierii prahoveni intervin, luni dupa-amiaza, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in apropierea unei linii de cale ferata pe care se afla mai multe vagoane incarcate cu combustibil. Vagoanele nu pot fi mutate pentru ca nu sunt cuplate la locomotiva, iar traficul feroviar…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti dimineața, la o fabrica de mezeluri din Mizil, o suprafata foarte mare fiind cuprinsa de flacari. Doua persoane au suferit arsuri la nivelul fetei. Coform ISU Prahova, doua victime au fost transportate la spital. Ambele aveau arsuri la nivel fetei, potrivit news.ro.…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca in saptamana 7 – 13 februarie, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…

- Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…

- Un doctorița de familie din Prahova este acuzat ca a dezvoltat o rețea paralela de vaccinare impotriva COVID-19. Acesta este cercetata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești. Femeia cerea bani, in medie cate 500 de lei de persoana, pentru a elibera documentele care…

- Polițiștii au facut mai multe percheziții, miercuri dimineața, la mai multe adrese din Ploiești. Printre cei vizați sunt doi interlopi celebri care au legaturi cu rețele infracționale din Capitala. ”Polițiștii de investigații criminale, de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ploiești…

- Mai mulți copaci au fost doborați de vantul puternic și sute de consumatori au ramas fara energie electrica, in noaptea de vineri spre sambata, in zona de nord a judetului Prahova, aflata sub COD ROȘU emis de meteorologi. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, aproape 600…