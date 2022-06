Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Un avion civil a patruns ilegal in spațiul aerian al Romaniei: A fost interceptat de catre doua avioane militare F-16 Un avion civil a patruns ilegal in spațiul aerian al Romaniei: A fost interceptat de catre doua avioane militare F-16 In cursul zilei de miercuri, un avion bimotor civil a intrat…

- Russian Foreign Minister Sergei Lavrov‘s visit to Serbia on Monday has been canceled, after some of its Balkan neighbors refused to open their airspace to the minister’s plane over Moscow’s invasion of Ukraine, according RFE/RL. “The countries around Serbia have closed the channel of communication by…

- Vizita pe care ministrul rus de Externe Serghei Lavrov ar fi trebuit sa o faca luni si marti in Serbia a fost anulata, dupa ce trei dintre vecinii sarbilor, Bulgaria, Macedonia de Nord si Muntenegru, și-au inchis spațiul aerian pentru avionul acestuia, scrie BBC. Ministerul de Externe al Rusiei a confirmat…

- Președintele Serbiei a anunțat prelungirea contractului de furnizare a gazelor cu Rusia, pentru inca 3 ani, deși administrația de la Belgrad și-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeana, care cere sancțiuni asupra importurilor de gaz de la Moscova. Președintele Aleksandar Vucic a declarat ca…

- NATO a anunțat ca Marea Britanie și Olanda au preluat supravegherea spațiului aerian deasupra Romaniei și Bulgariei, ca parte a raspunsului sau la conflictul din Ucraina, relateaza Sky News. Potrivit unui mesaj postat pe Twitter de centrul de presa al NATO, avioanele britanice Typhoons inlocuiesc aeronavele…

- Imagini dramatice care au surprins din drona cladirea devastata a teatrului din Mariupol, transformat in cimitir pentru 300 de oameni dintre cei peste 1.000 care se adaposteau aici de bombardamentele forțelor ruse, au fost publicate pe rețelele de socializare. Cladirea teatrului din Mariupol, unde…

- Locuitorii orașului ucrainean Rubijne, situat in estul țarii, au fost avertizați sa ramana in case, dupa ce tirurile rușilor au lovit un rezervor cu acid azotic, provocand un nor de fum toxic. Nu este clar cat de mult acid a fost in rezervor, dar substanța este „destul de toxica”, a spus, marți, șeful…

- Cel putin opt persoane au murit, iar 20 au fost ranite, intr-un accident produs, vineri, intr-o mina din centrul Serbiei, a informat televiziunea de stat sarba RTS. Accidentul din mina de carbune Soko a avut loc in jurul orei 5 a.m. Raportul RTS spune ca o parte din mina s-a prabușit blocand minerii…