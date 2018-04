Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj prin care afirma ca Romania condamna folosirea armelor chimice in Siria si spune ca tara noastra este solidara cu actiunile partenerilor nostri strategici, titreaza News.ro. „Romania condamna utilizarea armelor chimice in Siria, care nu este deloc…

- Presedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul sau de comunicare favorit, Twitter, unde a scris ca un posibil atac militar impotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand'. Never said when an attack on Syria would…

- Ca urmare a atacurilor aeriene asupra taberei de refugiați din satul Khas, in sudul provinciei Idlib, care face parte dintr-o zona de dezescaladare din Siria, 10 civili au fost uciși și 15 au fost raniți, transmite agenția „Anadolu”, citandu-l pe Abu Raed, reprezentant al opoziției siriene. Potrivit…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- 'Astazi, datorita eforturilor tuturor natiunilor implicate, organizatia militara Daesh (acronim arab al SI) in Levant este invinsa aproape in totalitate. Sunt increzator ca in urmatoarele saptamani vom ajunge la aceasta victorie militara pe teren', a declarat Macron in timpul urarilor sale pentru…

- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) in Irak si Siria este 'infranta aproape in totalitate', victoria militara va interveni 'in urmatoarele saptamani', iar prioritatea este acum reconstructia, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. 'Astazi, datorita eforturilor…

- Denis Cuspert, un rapper german devenit luptator al Statului Islamic, care s-a casatorit cu in 2014 cu o traducatoare a FBI, a fost ucis, miercuri, in timpul unui bombardament in Siria, a anuntat un site de monitorizare a jihadistilor, conform AFP.

- Gruparea jihadista Statul Islamic in Irak si in Siria este 'aproape infranta in totalitate', iar coalitia internationala care lupta impotriva combatantilor acestei grupari ar urma sa repurteze o 'victorie militara' pe teren 'in saptamanile urmatoare', s-a declarat increzator…