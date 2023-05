Stiri pe aceeasi tema

- Florin Spataru, actualul ministru al Economiei, dorește ca ministerul pe care il conduce sa ajunga sa fie minister de resort pentru supravegherea pieței. La un eveniment al Grupului de Presa MediaUno și Institutul Național de Statistica, Spataru a abordat și subiectul verificarii standardelor, unde…

- Propunerea legislativa ce se refera la integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si transporturilor a fost adoptata, miercuri, de Senat. Romania devine, in acest fel, prima țara din Uniunea Europeana care are o lege a hidrogenului. Oana…

- Propunerea legislativa ce se refera la integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si transporturilor a fost adoptata, miercuri, de Senat. Romania devine, in acest fel, prima țara din Uniunea Europeana care are o lege a hidrogenului. Un senator…

- Romania nu mai are industrie! Este semnalul pe care il trage unul dintre ”greii” parlamentului, deputatul Sandor Bende, de la UDMR, președintele pentru Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Bende a explicat, la un eveniment organizat de Grupul de Presa MediaUno și Institutul…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 175.300 tone echivalent petrol (tep), cu 64,9% (-324.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

