- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a avertizat sambata puternica grupare libaneza siita Hezbollah, un aliat al miscarii palestiniene Hamas, ca Beirutul ar putea avea aceeasi soarta ca Gaza daca formatiunea proiraniana va atrage Libanul intr-un razboi, informeaza France Presse si Reuters.

- Gruparea siita libaneza „Hezbollah nu va intra imediat” in razboiul impotriva Israelului, in momentul in care va avea loc interventia la sol a trupelor israeliene in Fasia Gaza, deoarece gruparea islamista palestiniana „Hamas poate rezista luni de zile”, a declarat ministrul de externe libanez Abdallah…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Yoav Gallant, ministrul israelian al apararii, le-a spus militarilor masați la granita cu Gaza ca in curand vor vedea teritoriul palestinian „din interior”, potrivit unei relatari a presei din Israel. „Acum vedeti Gaza de la distanta, dar in curand o veti vedea din interior”, a afirmat Gallant. Ministrul…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…