Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai puternice drame din sirul de fenomene meteorologice extreme ce s-au produs marti, 23 iunie, in Alba, s-a derulat in satul Sambenedic din comuna Farau. Doi barbati au salvat in ultima clipa o femeie din cale apelor. Momentele dramatice au fost completate de aventura emotionanta a…

- Una dintre cele mai puternice drame din sirul de fenomene meteorologice extreme ce s-au produs marti, 23 iunie, in Alba, s-a derulat in satul Sambenedic din comuna Farau. Doi barbati au salvat in ultima clipa o femeie din cale apelor. Momentele dramatice au fost completate de aventura emotionanta a…

- Sute de curți și case afectate, zeci de mașini avariate, poduri rupte și drumuri blocate , așa arata județul Alba dupa ultimele ploi torențiale. Pompierii au avut parte de misiuni dificile marți seara, in mai multe localitați din județ. De asemenea, intr-un sat intrarea in localitate a fost blocata…

- O batrana din localitatea Sanbenedic a fost salvata in ultimul moment din fața furiei apelor, de mai mulți cetațeni. Potrivit unui cititor alba24.ro, batrana era prinsa intre zidurile casei și doi barbați, au sarit in ape și au salvat-o pe aceasta. Imginile cu salvarea femeii au fost postate pe Facebook…

- Inundațiile inregistrate astazi, in nord-estul județului Alba, nu au ocolit nici satul Sanbenedic din comuna Farau, unde apele care au crescut foarte mult și au inundat curțile oamenilor. O femeie surprinsa de o viitura intre nițte lemne și o casa a fost salvata și scoasa in afara pericolului de doi…

- Ziarul Unirea VIDEO| Femeie salvata din mijlocul apelor la Farau. Doi barbați au scos-o din casa lovita de inundații Inundațiile din cursul zilei de marți nu au ocolit nici satul Sanbenedic din comuna Farau, apele crescand foarte mult și inundand curțile oamenilor. O femeie prinsa intre lemne in casa…

- O viitura puternica a lovit municipiul Aiud in noaptea de luni spre marți. Mai multe strazi și locuințe din oraș au fost inundate dupa ce Valea Aiudului s-a revarsat. Oamenii s-au trezit intr-un peisaj apocaliptic: cu locuințe inundate, curți, gradini și strazi acoperite de apa. In unele zone apa a…

- Ziarul Unirea Mesajul EMOȚIONANT al unor cadre medicale vindecate de COVID-19, pentru colegii care i-au tratat la spitalul din Abrud: „Ne-au sprijinit, ne-au incurajat și finalul este unul fericit, suntem vindecați” Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției povestea unor cadre medicale…