- Lungmetrajul SF ‘Avatar’, regizat de James Cameron, și-a redeobandit titlul de film cu cele mai mari incasari din istorie, gratie relansarii lui in China, informeaza contactmusic.com. Pelicula a avut premiera in 2009 si a detinut acest timp de un deceniu, pana cand a fost depasit de ‘Avengers: Endgame’…

- John Boyega și Robert De Niro s-au alaturat distribuției noului film marca Netflix ‘The Formula’, care va fi regizat de Gerard McMurray, informeaza contactmusic.com. Pelicula va spune povestea unui tanar din Detroit ce devine pilot de Formula 1 sub indrumarea unui mentor implicat in tot felul de treburi…

- Studioul Apple va produce filmul lui Ridley Scott „Kitbag”, dedicat lui Napoleon Bonaparte, cu actorul american câștigator de Oscar, Joaquin Phoenix în rolul principal, potrivit AFP.Lungmetrajul se va concentra pe începutului ascensiunii viitorului împarat…

- Filmul de animatie ''Demon Slayer'' a batut recordul de incasari la box-office in Japonia, au anuntat luni producatorii, devansand pelicula ''Spirited Away'' din 2001, realizata de celebrul Studio Ghibli, informeaza AFP. Ecranizare a unei benzi desenate…

- Dupa lansarea de pe 19 decembrie 1997, Titanic a avut succes critic si comercial, iar in sectiunea Video a materialului puteti viziona secevente din indragitul film, insotit de coloana lui sonora. A ramas filmul cu cele mai mari incasari din toate timpurile pana cand Avatar, regizat tot de Cameron,…