VIDEO Avalanșă în estul Turciei / Cel puțin 23 de persoane au murit - UPDATE Cel puțin 23 de persoane au murit miercuri când o avalanșa a avut loc în estul Turciei prinzând sub zapada zeci de salvatori trimiși la fața locului dupa ce o prima avalanșa a avut loc în același loc marți, au spus autoritațile locale, relateaza Reuters și AFP.

UPDATE Bilanțul morților a ajuns la 23. (AFP) Citat de agenția Anadolu, guvernatorul provinciei Van, a spus ca 14 dintre cei decedați sunt salvatori și 9 sunt civili.



Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus ca au fost gasite corpurile a 12 salvatori și a noua civili. Victimele au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane au murit miercuri in urma unei avalanse in care au fost prinsi mai multi agenti de interventie care participau la o misiune de salvare, demarata dupa ce o prima avalansa a facut cinci victime cu o zi inainte in aceeasi regiune din estul Turciei, informeaza AFP. Citat de agentia…

- Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus ca au fost gasite corpurile a 12 salvatori și a noua civili. Mehmet Emin Bilmez, guvernatorul provinciei Van, a spus ca aproximativ 30 de persoane au fost scoase de sub zapada. Alert : A second avalanche has occurred in #Turkey…

- Doua avalanse care au avut loc in acelasi loc in estul Turciei au facut cel putin 26 de victime. Au fost prinsi sub zapada zeci de salvatori, care fusesera trimiși la fața locului, unde avusese loc prima avalanșa cu o zi inainte, anunta autoritatile locale, conform Reuters și AFP.Guvernatorul provinciei…

- Cel putin 21 de persoane au murit miercuri cand o avalansa a avut loc in estul Turciei prinzand sub zapada zeci de salvatori trimisi la fata locului dupa ce o prima avalansa a avut loc in acelasi loc marti, au spus autoritatile locale. Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus ca…

- In estul Turciei a avut loc miercuri o avalansa si 23 de persoane au murit. Avalansa a prins sub zapada zeci de salvatori trimiși la fața locului dupa ce o prima avalanșa a avut loc in același loc marți, au spus autoritațile locale, potrivit hotnews.ro Guvernatorul provinciei Van, Mehmet Emin Bilmez,…

- O avalansa a surprins un microbuz si un utilaj de dezapezire in provincia Van, din estul Turciei, a informat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de Xinhua. "Sapte persoane au fost salvate in timpul operatiunilor de cautare. Din pacate, alte cinci au fost descoperite decedate sub zapada", a…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde conditiile…