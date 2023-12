Stiri pe aceeasi tema

- Ședințele de plen din Parlament ar putea fi pazite de jandarmi, iar cei care deranjeaza dezbaterile vor fi scoși afara forțat. Conducerea instituției vrea sa inaspreasca masurile dupa ultimele incidente.Camera Deputaților analizeaza introducerea unor sancțiuni mai aspre pentru parlamentarii care fac…

- La parada de vineri de la Pitești, de Ziua Naționala, cel puțin o secvența e de pus in rama, am zice noi. Motivul il constituie prezența printre oameni a unor ființe necuvantatoare. Dintre cele foarte speciale. Citește și: Patinoarul din Pitești, bucuria copiilor! Tarifele la intrare Ne referim aici…

- O noua zi, un nou scandal in Parlament. A fost un schimb dur de replici in sedința Camerei Deputaților intre aleșii AUR și cei ai USR. Scandalul a pornit de la un proiect de lege care prevedea inchiderea minelor din Valea Jiului. Deputatul AUR Dan Tanasa a folosit termeni greu de reprodus și s-a apropiat…

- A fost scandal, astazi, in Parlamentul Romaniei, intre membrii ai AUR si USR, in ziua votului pentru ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu. Totul a inceput in momentul in care George Simion a transmis de la tribuna Parlamentului ca anii comunismului, pe langa parțile rele, au avut și parți…

- „Eu i-aș sugera sa se duca și sa puna o mana de ajutor la podul de pe Mihai Viteazul sau, daca nu știe cum, sa se duca la podul de la Pruncul și sa vada cum se fac lucrarile acolo”. Astfel a reacționat președintele Parlamentului, Igor Grosu, dupa ce primarul capitalei, Ion Ceban, a propus organizarea…

- Premierul Marcel Ciolacu nu participa luni la Senat, la Ora Prim-ministrului, unde fusese invitat de Grupul USR pentru a dezbate masurile de reforma fiscala propuse de Guvern și impactul acestora, transmit liderii USR.„Marcel Ciolacu nu participa azi la Senat, la Ora Prim-ministrului, unde fusese…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a anuntat marti, la Conferinta Leadership politic in identitate crestina, organizata de Grupul de Rugaciune al Parlamentului, ca va sprijini ideea de a crea o capela in cladirea Legislativului.Iata postarea de pe pagina de Facebook a lui Nicolae Ciuca:Astazi, la…