(VIDEO) Autoturism în flăcări în Slatina Pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD, au intervenit in aceasta dimineața, pe strada Draganești, la intrarea in municipiul Slatina, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism.In autoturism se aflau doi barbați care au reușit sa iasa din acesta in faza de inițiere a incendiului, fara a fi raniți.Incendiul a fost localizat rapid la nivelul compartimentului motor, fara a afecta habitaclul. In urma incendiului a ars motorul autoturismului și au fost afectate farurile și elemente de caroserie.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

