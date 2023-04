Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Zlatna: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Zlatna: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu SVSU Zlatna pentru localizarea…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la un autobuz aflat in mers, la Oradea, soferul oprind autovehiculul chiar in fata unitatii de pompieri. Cei aproximativ 20 de calatori au reusit sa iasa singuri din autobuz, fara a exista persoane ranite. "In dimineata zilei de joi, 23 martie a.c., in jurul orei 08.05,…

- INCENDIU la Craciunelu de Jos: Acoperișului unui garaj, cuprins de flacari. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Craciunelu de Jos: Acoperișului unui garaj, cuprins de flacari. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Garda de intervenție Blaj a fost solicitata sa intervina pentru…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari, joi seara, pe strada Gorgotei, din localitatea Gura Ocniței. La locul incendiului, pompierii au constatat ca acesta se manifesta la compartimentul motor al mașinii. Din fericire, nu au existat victime. Pentru stingerea incendiului, au acționat pompierii Detașamentului…

- INCENDIU la Sebeș: Un depozit al unei firme a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Sebeș: Un depozit al unei firme a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de luni, 6 februarie, in Municipiul Sebeș,…

- Eveniment Autoturism cuprins de flacari, la Magura ianuarie 30, 2023 15:41 Pompierii teleormaneni au fost solicitați sa intervina luni dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, pe raza localitații Magura. La sosirea acestora, focul se manifesta generalizat, la intregul autoturism,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in municipiul Constnata.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a fost cuprins de flacari pe strada Nationalizarii. La fata locului intervine Detasamentul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu produs la un apartament din municipiul Constanta, duminica seara.Conform primelor date, pompierii au fost solicitati la un apartament cuprins de flacari la etajul al doilea…