Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost prezenți, joi, la șantierul joncțiunii loturilor 2 și 3 ale sectorului Buzau–Focșani al Autostrazii A7, unde s-au turnat primii kilometri de asfalt. “In sfarșit, dupa 30 de ani de promisiuni, Moldova va avea autostrada. Ma bucur ca este un constructor roman care a dovedit inca o data ca […] The post VIDEO. Autostrada Moldovei prinde contur. S-au turnat primii kilometri de asfalt pe A7, finanțata prin PNRR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .