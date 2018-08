Stiri pe aceeasi tema

Pe Lotul 4 al Autostrazii A1, Șoimuș – Ilia, se desfașoara una dintre cele mai complexe și spectaculoase lucrari. Este mare agitație in zona Dealului Liliecilor, cea mai complicata parte a acestui șantier.

Practic, de lucrarile pentru demolarea baricadei buclucașe ar trebui sa se ocupe Colterm, E.ON și probabil SDM sau firma care lucreaza deja de aproape doi ani pentru largirea la patru benzi a Caii Martirilor (n.r din toamna lui 2016). Spunem practic, pentru ca, teoretic, doar Colterm ne-a informat,…

Situația extrem de dificila a Complexului Energetic Hunedoara i-a determinat pe oficialii de la Ministerul Energiei sa acționeze. Doar verbal pana acum. De trei luni, din martie, se discuta de inființarea unui comitet interministerial pentru CEH, insa nici pana acum nu s-a realizat acest lucru. Soluțiile…

- Asociatia care a monitorizat in ultimii ani constructia autostrazii Lugoj - Deva a publicat imagini aeriene spectaculoase de pe santierul Lotului IV. Reprezentantii ei sustin ca va mai dura aproape jumatate de an pana la finalizarea lucrarilor in cel mai complicat sector al autostrazii.

Asociatia Pro Infrastructura a publicat pe YouTube cele mai recente imagini cu stadiul lucrarilor pe șantierul Autostrazii Lugoj – Deva...

- CNAIR va trebui sa-i prezinte deputatului de Timiș Catalin Drula (USR) mai multe documente legate de proiectul tehnic al autostrazii Lugoj – Deva. Drula voia sa știe detalii referitoare la Lotul 4, mai exact dealul de la Șoimuș.

Cele trei loturi ale Autostrazii Lugoj – Deva, care insumeaza aproape 75 de kilometri, se afla in santier de patru ani, iar potrivit contractelor incheiate in toamna anului 2013...

- Au trecut doi ani de la termenul la care trebuiau finalizate lucrarile la Autostrada Lugoj - Deva. Trei loturi ale autostrazii din vestul tarii se mai afla inca in santier, iar investitia continua sa intampine numeroase probleme.