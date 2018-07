Stiri pe aceeasi tema

- Portarul nationalei Angliei, Jordan Pickford, desemnat omul meciului pentru prestatia sa din partida cu Suedia (2-0), din sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, s-a declarat foarte incantat de...

- Pescaruși in pericol din cauza alcoolului abandonat pe plaje. Pasarile au avut nevoie de ingrijiri, dar nu toți au putut fi salvați. Ce s-a intamplat cu ei. Medicii veterinari din Marea Britanie s-au confruntat recent cu o situație mai puțin obișnuita. Zeci de pescaruși au ajuns la ei din cauza faptului…

- Anglia a obținut o victorie dramatica, calificandu-se in sferturile Mondialului dupa ce a invins-o pe Columbia in urma executarii loviturlor de departajare, 1-1, 4-3 la penalty-uri. Calificarea pe muchie de cuțit a naționalei "Albionului" a starnit reacții greu de controlat pe Twitter. Una dintre acestea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca luni pe piata interbancara, ajungand la 3,24% pe an, de la 3,15% cat era vineri, un nou record al ultimilor 4 ani si 4 luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei…

- Prin:ul Philip a avut, de-a lungul timpului, numeroase probleme de sEnEtate. Ducele de Edinburgh a trecut printr-o opera:ie la "old cu "ase sEptEmani inainte de nunta Prin:ului Harry cu Meghan Markle. De"i lucrurile pEreau sE meargE bine, o altE problemE de sEnEtate neprevEzutE a apErut.

- Barbatul care invita lupii solitari sa atenteze la viata micului print este profesor intr-o scoala islamica. In Anglia, deci, a inceput procesul lui Husnain Rashid, britanicul de credinta musulmana care indemna lupii solitari sa atenteze la viata lui Baby George, primul nascut al principelui William…

- Cei care planuiesc calatorii la Windsor pentru nunta regala sunt sfatuiti sa le inceapa chiar si la ora 04.00 dimineata, relateaza vineri Press Association. Operatorul feroviar Great Western Railway (GWR) a facut apel la pasageri "sa calatoreasca devreme si cu bagaje putine" in comitatul…

- Alex Ferguson a fost operat sambata, dupa ce a suferit o hemoragie craniana, iar acum a iesit din coma si vorbeste. Informatia a fost oferita de presa engleza, ce citeaza aproapiati ai fostul manager al Manchester United. Alex Ferguson, 76 de ani, e constient si vorbeste cu medicii despre…