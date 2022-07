VIDEO. Autoritățile germane transformă sălile de vaccinare în centre de încălzire pentru cei care nu-și permit să plătească utilitățile la iarnă Pe fondul crizei energetice provocate de razboiul Rusiei in Ucraina, tot mai multe orașe din Germania inființeaza celule de criza și pun la punct planuri de urgența.Unele orașe germane urmeaza sa organizeze locuri publice incalzite in sezonul rece pentru ședere gratuita oferita celor care, pe fondul crizei energetice, nu pot face fața creșterii prețurilor la […] The post VIDEO. Autoritațile germane transforma salile de vaccinare in centre de incalzire pentru cei care nu-și permit sa plateasca utilitațile la iarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

