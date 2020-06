VIDEO Autobuzul abandonat din filmul "'Into The Wild", ridicat cu elicopterul din Alaska

Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzul abandonat din Alaska, devenit o atracție datorita carții Into the Wild și a filmul cu același nume, a fost indepartat cu elicopterul ca masura de siguranța publica, au declarat oficialii statului, citați de The Guardian. Autoritațile locale au fost nevoite, doar anul acesta, sa intervina pentru…

- Aproximativ 21.000 de tone de petrol s-a revarsat in rauri și in sol, la 29 mai, de la o centrala electrica din Norilsk, incident pe care Greenpeace il compara cu dezastrul provocat de petrolierul Exxon Valdez in Alaska, in martie...

- Primarul din New York, Bill de Blasio, a ridicat duminica dimineata interdictia de circulatie pe timpul noptii impusa in contextul manifestatiilor impotriva rasismului declansate dupa moartea lui George Floyd, transmite agerpres.ro.Interdictia de circulatie in intervalul orar 20.

- Un accident petrecut in lumea buna a Iașului ridica mari semne de intrebare. Maria Macsim Nicoara, una dintre cele mai apreciate mezzosoprane, se zbate intre viața și moarte pe un pat de spital cu leziuni extrem de grave. Opt ore a agonizat pana cand soacra ei a sunat la 112. In tot acest timp a [...]

- Primaria Vatra Dornei a ridicat restricțiile de intrare in acest municipiu impuse populației din localitațile invecinate. Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a declarat ca in ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența a fost adoptata o hotarare prin care incepand de marți, 5 mai, se ...

- Materialul de fața a luat naștere ca urmare a unei postari video realizata pe bani publici de catre primarul Buzaului, unul dintre cele mai controvesate personajele buzoiene ale istoriei postdecembriste. Cel mai probabil o sa aveți tendința de a contrazice aceasta informație, insa in afara de multe…

- Un bebeluș a fost abandonat, zilele trecute,pe marginea unui drum din județul Olt. Copilul Micuțul a fost preluat de unechipaj medical și transportat la spital. Poliția incearca sa ii gaseasca peparinți.Polițiștii au fost sesizați vineri seara ca un bebeluș a fost abandonat pe marginea unui drum din…

- O descoperire mai puțin obișnuita a fost facut in județul Olt, in urma cu doua seri. La marginea unui drum care leaga localitațile Verguleasa și Cungrea a fost gasit un copil, invelit intr-o patura. Un bebeluș a fost gasit abandonat. Descoperirea a fost facuta joi-seara, 23 aprilie 2020, in comuna…