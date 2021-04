Stiri pe aceeasi tema

- Limba, cultura si institutiile franceze au fost o importanta sursa de inspiratie in procesul de formare a statului roman modern, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj transmis de Ziua Internationala a Francofoniei. "Romania sarbatoreste la 20 martie, alaturi de alte 87 de…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat vineri, la Chisinau,…

- Romania cere clarificarea motivelor pentru care romanii au fost opriți la intrarea in Mexic: deciziile de returnare nu au fost explicate si comunicate fiecarui cetatean romanPotrivit comunicatului MAE, Aurescu a reiterat ”ingrijorarea autoritatilor romane cu privire la modul arbitrar in care autoritatile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit, miercuri, cu Arancha Gonzalez Laya, ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Uniunii Europene si Cooperarii, cei doi evocand faptul ca in acest an se implinesc 140 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale dintre Romania și Regatul Spaniei.…

- Reuniunea guvernelor roman si spaniol va avea loc, cel mai probabil, in iunie anul acesta, a declarat, miercuri, ministrul spaniol de Externe, Arancha Gonzalez Laya, care a subliniat ca agenda sedintei va fi "in mare parte dedicata oamenilor", context in care a apreciat contributia comunitatii de romani…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Romania si Portugalia nu impartasesc doar aceeasi familie lingvistica latina, ci si viziuni similare legate de o larga serie de subiecte europene, mai ales cu privire la obiectivul consolidarii Uniunii Europene pe baza unitatii si solidaritatii, a afirmat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun, anunța MAE, intr-un comuicat de presa. Aurescu i-a transmis „aprecierea parții romane pentru activitatea (...) pe parcursul mandatului acestuia la București,…