- Canada a lansat luni o initiativa semnata de aproape 60 de tari care urmareste sa impiedice statele sa tina inchisi cetateni straini ca mijloc de presiune in relatiile lor diplomatice, o practica utilizata in special de China, sustine Ottawa, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministri de externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea, vineri, a Declaratiei statelor membre ale Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor cu privire la situatia din Myanmar. Romania detine Presedintia Comunitatii Democratiilor. Declaratia, sustinuta de Romania,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca persoanele care sosesc in Cehia din state incluse pe listele portocalie, rosie si rosu inchis, printre care si Romania care este inclusa pe lista rosie trebuie sa prezinte, la intrarea pe teritoriul ceh, rezultatul negativ al unui test molecular PCR, efectuat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca autoritațile olandeze au modificat condițiile de intrare in Țarile de Jos, care se aplica incepand de simbata. Astfel, conform informațiilor comunicate de autoritațile olandeze, toate persoanele care calatoresc in Regatul Țarilor de Jos din zone de risc,…

- Dupa luni bune de lupta cu COVID-19, pe 14 decembrie a inceput vaccinarea in prima țara din lume: Canada. De atunci și pana acum, inca 49 de țari, inclusiv Romania, au inceput sa administreze serul impotriva coronavirusului.

- Potrivit noilor modificari introduse de autoritațile belgiene, care intra in vigoare din 31 decembrie 2020, orice persoana care ajunge in Belgia dupa o ședere de minimum 48 de ore intr-o zona roșie, inclusiv Romania, trebuie sa intre in carantina la domiciliu sau intr-o alta locație declarata, a informat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea, marti, in cadrul celei de a 32-a reuniuni a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), a Declaratiei privind rolul si utilizarea tehnologiei in sprijinul guvernantei democratice, potrivit Agerpres. "Declaratia…

