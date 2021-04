Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, pe ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Zbigniew Rau, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, insotiti de ministrul roman Bogdan Aurescu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile Trilateralei pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia,…

- Exclusiv RRA: Bogdan Aurescu despre extinderea proiectelor romano-italiene Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu (stânga) s-a întâlnit la Roma cu omologul sau italian, Luigi Di Maio. Foto: mae.ro Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi la Roma consultari…

- Romania si Italia au sustinut constant importanta unei Uniuni Europene puternice, incluzive, care sa fie mai aproape de cetatean, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Afirmatia a fost facuta in cadrul unei declaratii de presa comune alaturi de ministrul italian…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut consultari, joi, in format videoconferinta, cu omologul danez, Jeppe Kofod, context in care a subliniat necesitatea dezvoltarii cooperarii economice. MAE informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca cei doi oficiali au exprimat interesul pentru…

- Romania va ramane un sustinator dedicat al dreptului poporului din Belarus la un viitor democratic si la un loc indreptatit in familia europeana, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in discursul sustinut in cadrul segmentului la nivel inalt din deschiderea celei de a…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat ieri, la Chisinau,…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Bogdan Aurescu a declarat, inainte de a participa la reuniunea de luni de la Bruxelles a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene ca va reintera la intrunire faptul ca Romania a condamnat arestarea lui Alexei Navalnii, care este inacceptabila si ca represiunea opozitiei,…