Ministerul Afacerilor Externe are in vedere declansarea unei campanii de comunicare publica, in contextul eforturilor de includere a Romaniei in programul Visa Waiver, dar si initiative in Congresul american, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba nevoie de viza pentru a calatori in SUA, pe termen scurt, anunta ministrul de resort, Bogdan Aurescu. El explica, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca un grup de lucru romano-american analizeaza obiectivul tarii noastre de a fi inclusa in Visa Waiver. "Avem in vedere in perioada urmatoare si declansarea unei noi campanii de comunicare publica cu…