Partidul AUR organizeaza, sambata, un protest in București, cu lozinci anti-occidentale și conspiraționiste.Protestul se va incheia cu un marș prin centrul Capitalei, pe traseul Piața Constituției – Piața Unirii – Piața Universitații – Piața Victoriei – sediile PSD și PNL. George Simion recunoaște ca protestul a fost inițiat sub sloganul „Nu ne vindem țara”, dar […] The post VIDEO. AUR protesteaza: cateva sute de oameni marșaluiesc in Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .