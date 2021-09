VIDEO AUR intră în grevă parlamentară, în semn de protest față de blocarea moțiunii de cenzură Reprezentanții AUR spun ca declanșarea grevei parlamentare este singurul mod prin care pot sa iși arate indignarea fața de abuzul de a bloca moțiunea de cenzura. Membrii AUR vor fi prezenți in plen dar nu vor vota. “Am anuntat acum in Biroul permanent al Senatului ca Partidul AUR intra in greva parlamentara in semn de […] The post VIDEO AUR intra in greva parlamentara, in semn de protest fața de blocarea moțiunii de cenzura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

