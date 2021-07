O felie din tortul de nunta al printului si printesei de Wales va fi scoasa la licitatie la 40 de ani dupa ce Charles si Diana si-au rostit juramintele in fata altarului, transmite miercuri DPA.

Joi se implinesc 40 de ani de la nunta de basm in care mostenitorul tronului britanic s-a casatorit cu tanara si timida Lady Diana Spencer, in varsta de doar 20 de ani, la Catedrala St. Paul (29 iulie 1981). Casnicia lor nu a fost insa de durata. Cei doi s-au despartit 11 ani mai tarziu, in 1992, iar divortul a fost pronuntat in 1996.

Felia de tort cu martipan ce provine de la unul dintre…