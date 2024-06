Incendiu masiv la fost institut rusesc de cercetare in domeniul electronicii, o cladire cu opt etaje. Doua persoane au sarit in gol de la ultimele etaje ale unui si cel putin alte sase au murit in incendiu luni, a anuntat agentia de presa de stat TASS – relateaza Reuters. Patru etaje ale cladirii au ars complet si nu se cunoaste numarul exact al ranitilor. Din zona incendiului, in apropiere de Moscova, se degaja un fum negru. Serviciile de interventie au raportat o explozie in cladire. Cauza ar fi fost o butelie de gaz. Operatiunile de salvare erau ingreunate de temperatura ridicata si de fumul…