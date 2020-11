Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in virsta de 33 de ani, a fost extradat din Federația Rusa, fiind condamnat la patru ani de inchisoare pentru vatamarea intentionata grava a integritatii corporale. Condamnatul a fost dat in cautare in anul 2013 de Inspectoratul de poliție Cimișlia. In alt caz, un barbat in virsta de 35 de…

- Astazi, in R. Moldova au fost inregistrate 1062 cazuri noi de coronavirus. Din numarul total de cazuri noi, 12 sint de import. Trei - Germania, 2 - Rusia, 2 - Romania, 2 - Turcia, 2 - Ucraina, 1 - Italia. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 3565 de teste, anunța ministerul Sanatații.

- Angajații din cadrul Inspectoratelor de Poliție din subordinea Direcției de Poliție a mun. Chișinau, continua masurile speciale de investigație și urmarire penala privind reținerea persoanelor aflate in urmarire penala și se eschiveaza de a se prezenta la organele de drept.

- Discuții la nivel inalt intre Moldova și Rusia. Prim-ministrul Ion Chicu a avut o convorbire cu omologul, premierul Mihail Mișustin, cu care a vorbit despre situația grea din Moldova, dar și despre creditul rus oferit Guvernului de la Chișinau.

- Un barbat in varsta de 31 de ani, originar dintr-o localitate din raionul Criuleni, a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a municipiul Chișinau, pentru comiterea unui furt.

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din capitala, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Rișcani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru furt. Momentul infracțiunii a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Șapte moldoveni, aflați in cautare internaționala pentru savarșirea diferitor infracțiuni, au fost extradați astazi, 28 august 2020, in Republica Moldova, informeaza Inspectoratul General de Poliție intr-un comunicat.

- Trei tineri cu varstele de 19 ani și 20 de ani originari dintr-o localitate din raionul Criuleni, au fost reținuți pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, pentru comiterea unui jaf stradal. De menționat faptul ca individul in varsta de 19…