- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- Autoritatile ruse au retinut 3.296 de persoane in 122 de orase din Rusia in timpul protestelor de sambata organizate in sprijinul principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a informat duminica ONG-ul specializat OVD-info, citat de EFE, anunța AGERPRES. La precedentele proteste…

- Aproximativ 1.000 de persoane au fost retinute, sambata, in orase din Rusia, in cursul protestelor organizate fata de arestarea liderului opozitiei, Aleksei Navalnii. Proteste ale opozitiei au loc in zeci...

- Zeci de persoane au fost arestate sambata in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Din Moscova la Vladivostok,…