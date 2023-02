Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera a fost inchisa sambata seara, din cauza viscolului, pe autostrada A1, intre Cunta si Boita, o porțiune de 68 de kilometri de pe raza județului Sibiu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- VIDEO| Dezastru pe A1, intre Cunța și Boița. Autoritațile luate prin surprindere au fost nevoite sa inchida circulația VIDEO| Dezastru pe A1, intre Cunța și Boița. Autoritațile luate prin surprindere au fost nevoite sa inchida circulația Pe grupurile de pe o rețea de socializare a fost distribuit un…

- Din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse (10 – 15 m), CNAIR si Poliția Rutiera au decis sa inchida circulația pe A1 intre Cunța și Boița, km 224+000 – km 292+000.

- Circulația rutiera pe A1 intre Cunța și Boița, INCHISA din cauza viscolului și ninsorilor abundente Circulația rutiera pe A1 intre Cunța și Boița, INCHISA din cauza viscolului și ninsorilor abundente Din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse (10 – 15 m), CNAIR si Poliția Rutiera…

- Peste 700 de tone de material antiderapant folosite in acțiunile de deszapezire și de combatere a poleiului pe drumurile județene Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna Consiliul Judetean

- Ciclonul polar a facut prapad in mai multe judete din tara. Ninsorile abundente, troienele care au depasit si jumatate de metru in unele zone, dar si viscolul puternic si poleiul au dat peste cap traficul atat pe sosele, cat si in aer. Drumuri pe care soferii le parcurgeau in mod normal in cateva minute…

- Autoritațile au fost din nou puse pe jar, astazi, dupa ce un apel la 112 anunța ca la Liceul „Ana Aslan” s-ar afla o bomba. „In jurul orei 12:39, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta liceului situat pe bulevardul Revoluției din 1989…

- Zi istorica azi, 15 noiembrie. Asta pentru a fost redeschisa circulația feroviara pe relația Teresva-Campulung la Tisa, conform anunțului facut de prefectul de Maramureș, Rudolf Stauder. Acesta a precizat ca punctul feroviar de frontiera Campulung la Tisa a fost redeschis dupa 15 ani, ultimul tren de…