- Vineri, 11 noiembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un barbat de 52 de ani, din Lancram, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 7 noiembrie 2022. In sarcina…

- Parchetul Curtii de Apel Galati a anunțat, luni, intr-un comunicat de presa ca un barbat care la inceputul lunii noiembrie și-a batut iubita pentru ca nu era mulțumit de mancarea pe care i-a pregatit-o a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul mai fusese condamnat in trecut pentru tentativa…

- Un brasovean este cercetat in stare de arest preventiv dupa ce a batut un alt barbat cu o oala, a anunțat marți Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, citat de Ziare.com. Incidentul ar fi avut loc duminica, la domiciliul agresorului, conflictul intre cei doi izbucnind pe fondul consumului de alcool…

- Un barbat a fost batut ore intregi intr-un tren și nimeni nu a intervenit. Condamnare la Curtea de Apel Alba Iulia Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au avut de judecat un apel, facut de un barbat inchis la Penitenciarul Aiud, care in luna februarie a anului 2022 a batut ore intregi, un alt barbat…

- Un barbat de 39 de ani, din Darova, județul Timiș, a fost arestat preventiv, luni, fiind acuzat ca a distribuit canabis in Timișoara. In urma percheziției, de la domiciliul sau au fost ridicate un kilogram de canabis și mai multe plante, pe care le cultiva in curtea casei și la marginea comunei. „Polițiștii…

- Un barbat a fost accidentat de un tractor in curtea casei, in municipiul Dragasani. Victima, in varsta de 70 de ani, a fost gasita intinsa pe pamant, constienta. Barbatul, care prezenta un traumatism toracic, a fost preluat de echipajul SAJ.

- Doi tineri dintr-un sat din județul Braila au facut moarte de om ca sa fure un televizor. Victima, o femeie de 77 de ani, a fost batuta cu bestialitate și lasata sa moara in propria casa.

- Un barbat din Mehedinti, in varsta de 56 de ani, a murit sfasiat de cainii vecinului, dupa ce chiar prietenul sau de pahar a dat animalelor comanda sa atace. Incidentul a avut loc in comuna Malovat. Victima se afla in curtea vecinului, unde cei doi stateau la un pahar. La un moment dat intre cei doi…