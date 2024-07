Stiri pe aceeasi tema

- PERICOL… Pompierii barladeni au intervenit in aceasta seara cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea, lichidarea și inlaturarea efectelor unui incendiu izbucnit la vegetația uscata și litiera padurii din extravilanul localitații Mireni, comuna Coroiești, precum și la un lan…

- FOC… Pompierii barladeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o autoutilitara parcata in curtea unei societați comerciale din municipiul Barlad. Reprezentanții societații comerciale au observat foarte tarziu flacarile,…

- MISIUNI… In cele cateva zile libere prilejuite de minivacanța de Rusalii, pompierii vasluieni au fost la datorie și au intervenit in 98 de misiuni. La nivel județean, 57 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, insumand 51 de misiuni de acordare a asistenței medicale de urgența, prim ajutor…

- RISCANT… O cisterna cu 21 tone de GPL s-a rasturnat in aceasta dimineața la ieșirea din municipiul Huși spre vama Albița. Numai norocul a facut ca accidentul, produs cel mai probabil pe fondul carosabilului umed și al vitezei neadaptate, sa nu se soldeze cu victime. Șoferul nu a fost ranit și nu au…

- UPDATE: CONFIRMARE… Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au confirmat printr-un comunicat oficial faptul ca fostul primar de la Pogana, Marcel Gafu, a vrut sa le de șpaga polițiștilor de la Poliția Economica, veniți duminica, in control la magazinul soție sale. Ofițerii DGA au precizat ca…

- Un incendiu a cuprins o locuinta din localitatea Voitinel, județul Suceava. Un barbat de 36 de ani a fost scos din casa de localnici inainte de sosirea echipelor de pompieri. Acesta decedase. Un barbat, in varsta de 36 de ani, a murit in urma unui incendiu care a cuprins, miercuri, 15 mai, o locuinta…

- INTERVENȚIE… In Vinerea Mare, un vasluianca a ramas blocata in lift. Acesta a tras o spaima sora cu moartea. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a o evacua. Pațania s-a petrecut in Crucea Garii in blocului 329, vis-a-vis de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte. Pompierii au apelat la…

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au avut ieri o misiune inedita. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea a șase rațuște salbatice cazute intr-un canal colector de la periferia municipiului Vaslui. „La sosirea echipajului de intervenție, rațuștele erau cazute și blocate intr-un canal,…