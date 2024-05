(VIDEO) Au bombardat un hipermarket din Harkov Un atac rusesc a avut loc sambata asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, unde s-ar fi putut afla peste 200 de persoane in momentul impactului, dupa cum a scris presedintele Volodimir Zelenski pe Telegram, transmite AFP. Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite. Un numar mare de persoane sunt date disparute. Multi oameni sunt raniti, a declarat primarul Igor Terejov, in timp ce guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, a afirmat ca atacul a fost efectuat cu ajutorul a doua bombe aeriene ghidate. Imaginile postate pe retelele de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

