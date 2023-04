VIDEO | Au ars de vii: un incendiu la un spital din Beijing a provocat moartea a cel puțin 21 de persoane Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce un incendiu a izbucnit la spitalul Changfeng din capitala Chinei, Beijing, a anuntat marti presa de stat, relateaza CNN si Reuters, citate de news.ro Incendiul a fost semnalat in jurul orei locale 13.00 (8.00 ora Romaniei), in aripa de est a spitalului, unde se faceau internari, iar 71 de pacienti au fost evacuati. Unii insa au sarit pe fereastra, de la etaj, arata imaginile de pe retelele sociale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe avalanse au provocat moartea a patru persoane in nordul Norvegiei in decurs de cateva ore, au anuntat autoritatile, potrivit DPA.O persoana a murit intr-o avalansa produsa in municipalitatea Nordreisa, a declarat vineri seara o purtatoare de cuvant a politiei din Troms pentru agentia de…

- Bilantul provizoriu al epidemiei cauzate de boala virusului Marburg, care se raspandeste de peste doua luni in Guineea Ecuatoriala, s-a stabilizat la noua decese confirmate, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din aceasta tara africana, informeaza AFP.Miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

- Cel putin 14 persoane au decedat din cauza unei tornade care a lovit statul Mississippi (sudul SUA) vineri noaptea, a relatat postul de televiziune ABC News, care citeaza autoritati locale si federale americane, transmite Reuters.Operatiunile de cautare si salvare erau in desfasurare sambata dimineata…

- Cel putin 13 persoane au murit si peste 90 au fost ranite in Pakistan si Afganistan in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 care s-a produs marti seara, potrivit oficialilor guvernamentali, informeaza Reuters.Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si 44 au fost ranite in nord-vestul Pakistanului,…

- Furtuna tropicala Freddy, una dintre cele mai puternice furtuni inregistrate vreodata in emisfera sudica, a provocat moartea a 190 de persoane in Malawi dupa ce s-a dezlantuit pentru a doua oara intr-o singura luna asupra sudului Africii, a anuntat marti agentia pentru managementul dezastrelor din…

- O serie de tornade dezlantuite pe teritoriul statelor americane Oklahoma si Kansas in timpul noptii au lasat in urma structuri avariate si vehicule rasturnate, au dus la ranirea a peste 10 persoane si au provocat pene de electricitate la zeci de mii de locuinte si sedii de afaceri, informeaza Reuters.…

- Epidemia de holera din Malawi, care dureaza din martie 2022, s-a soldat pana in prezent cu 1.210 morti, fiind semnalate circa 36.950 de cazuri, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la "interventii ferme" pentru a impiedica o deteriorare a situatiei, informeaza AFP.…

- Zeci de incendii de vegetatie in Chile au determinat guvernul sa extinda, sambata, un ordin de urgenta intr-o alta regiune, deoarece un val de caldura complica eforturile de a controla incendiile care au provocat decesul a cel putin 23 de persoane pana acum, scrie Reuters. Peste 1.100 de persoane…